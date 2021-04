Pagelle Tuttosport - Gigio miracoloso, Calhanoglu in difficoltà

"Decisivo, ancora una volta". Il quotidiano Tuttosport premia Donnarumma con un 7 in pagella dopo la prestazione offerta contro il Parma: è lui il migliore in campo secondo il quotidiano torinese. Voto alto (7) anche per Leao, autore del gol del definitivo 3-1 del Milan. Da 6.5, invece, le prestazioni di Kalulu, Tomori, Kjaer, Dalot, Kessie e Rebic, sufficienza piena per Theo Hernandez, Bennacer, Saelemaekers. Male Ibrahimovic (voto 6.5), ma il peggiore, secondo Tuttosport, è Calhanoglu (5), il quale "conferma il periodo di difficoltà che sta attraversando".