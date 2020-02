Pagelle Tuttosport: Ibra il migliore, Romagnoli sbaglia su De Vrij. Male Conti

Zlatan Ibrahimovic è stato il migliore in campo ieri sera contro l'Inter: nelle pagelle di Tuttosport, lo svedese, autore di un gol e di un assist, ha preso un bel 7,5. Anche Bennacer ha giocato una buona partita e per questo si è meritato un 6,5. Sufficienza piena per Donnarumma, Kjaer, Hernandez, Castillejo e Rebic, mentre hanno preso 5,5 sia Kessie che Calhanoglu. 5 per Romagnoli che ha perso De Vrij in occasione del terzo gol dell'Inter, ma il peggiore in campo tra i rossoneri è stato Conti (4,5).