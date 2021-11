Pagelle Tuttosport - Ibra super, male Theo. Tata e Gabbia i peggiori

Secondo Tuttosport, Tatarusanu e Gabbia (voto 4) sono stati i peggiori in campo nel match di ieri contro la Fiorentina. Male anche Theo Hernandez (4.5), protagonista in negativo in occasione del quarto gol dei padroni di casa. Bocciati anche Florenzi e Saelemaekers (voto 5 per entrambi), mezzo punto in più (5.5) per Kjaer e Messias. Il Migliore del Milan è Ibrahimovic (voto 8), bene pure Leao (un 7 per il portoghese) e Kalulu (6.5), sufficienza piena per Kessie, Brahim Diaz e Giroud.