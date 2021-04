Pagelle Tuttosport: Kjaer il migliore, Leao spreca un'altra occasione. Anche Calhanoglu delude

Nonostante la vittoria, contro il Genoa, il migliore in campo nelle file rossonere secondo Tuttosport è stato un difensore, vale a dire Simon Kjaer: il danese, sempre attento e miracoloso nel salvataggio sulla linea sul tiro di Masiello, si è meritato un bel 7 in pagella. Sufficienza (6) per Kalulu, Tomori, Kessie, Saelemaekers, Rebic e Mandzukic, mentre hanno preso 5,5 Dalot, Theo Hernandez e Bennacer. Diverse, purtroppo, le insufficienze: 5 per Donnarumma (brutto errore in uscita, lo hanno salvato Kjaer e Tomori), Diaz (troppi errori) e Calhanoglu (prosegue il suo momento no), ma il voto più basso va a Leao (4,5), il quale ha sprecato un'altra occasione importante che gli ha concesso Pioli.