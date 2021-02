Pagelle Tuttosport: Krunic il migliore, Tomori è una garanzia. Kalulu bene anche da terzino

Rade Krunic, secondo Tuttosport, è stato il migliore in campo tra i rossoneri ieri sera contro la Stella Rossa: il bosniaco si è meritato un bel 7 in pagella. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Donnarumma, Kalulu (ha convinto anche da terzino), Tomori (una garanzia), Theo e Castillejo. Sufficienza piena (6) per tutti gli altri, tranne che per Meite, Leao e Mandzukic che hanno preso 5,5.