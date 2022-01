Pagelle Tuttosport: Leao il migliore, Messias anonimo

Il voto più alto nelle pagelle odierne di Tuttosport è per Rafael Leao, il quale ha preso 7,5: entrato in campo nella ripresa, il portoghese è stato decisivo nella vittoria finale del Milan contro il Genoa. Molto bene (7) anche Theo Hernandez, autore degli assist per le reti di Giroud e Saelemaekers. Mezzo voto in meno per Kalulu, Florenzi e Tonali, mentre hanno preso la sufficienza piena (6) Maignan, Gabbia, Tomori, Bakayoko e Giroud. 5,5 per Diaz, 5 invece per Krunic, Maldini e Rebic. Il peggiore in campo, secondo Tuttosport, è stato però Messias, il quale ha preso 4,5 (prestazione anonima).