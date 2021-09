Pagelle Tuttosport - Maignan e Kessie i migliori, bene i due centrali

È stato Maignan il migliore in campo del Milan secondo Tuttosport. Voto 7.5 per il portierone rossonero: "È nata una stella", scrive il noto giornale, esaltando la prova del francese. Stesso voto per Kessie, mezzo punto in meno (7) per Rebic, autore del primo gol rossonero. Buone le performance di Kjaer e Tomori, sufficienza piena per Brahim Diaz e Leao. Poi tanti giocatori rimandati, a cominciare da Theo Hernandez, Bennacer e Florenzi (voto 5 per loro). Male anche Calabria e Saelemaekers (5.5 per entrambi).