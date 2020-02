Pagelle Tuttosport: molto bene Rebic e Bennacer, sciocca espulsione di Theo

Nelle pagelle di Tuttosport dopo Milan-Juventus di ieri sera, i voti più alti nella formazione rossonera sono stati dati a Bennacer e Rebic (7): il primo ha ringhiato ovunque sugli avversari, mentre il croato è stato sempre nel vivo delle azioni offensive del Diavolo. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Castillejo, Kjaer e Romagnoli, mentre hanno preso 6 Donnarumma, Kessie e Ibrahimovic. 5,5 invece per Calhanoglu e Laxalt. I voti più negativi sono stati dati a Calabria (5), che ha rovinato un buona prestazione con il rigore concesso nel finale, e a Hernandez (4), la cui espulsione è stata decisiva per la rimonta bianconera.