Pagelle Tuttosport - Piatek spettatore, Calha mai in partita

Anche Tuttosport premia Donnarumma per la bella prova di ieri. Voto 7 per il portierone milanista, senza il quale il derby sarebbe finito "con il pallottoliere". Sufficienza piena per Theo Hernandez, poi solo giudizi negativi. Voto 5 per Piatek, che gioca una "ripresa da spettatore", male anche Conti, Romagnoli e Rodríguez, "l’anello debole della difesa". Bocciatura piena per Kessié ("Gira a vuoto") e Calhanoglu ("Mai in partita"), mezzo voto in più (5.5) per Musacchio, Biglia, Paquetà, Suso e Leao.