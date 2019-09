Pagelle Tuttosport: poche sufficienze, male Gigio, Musacchio, Kessie, Suso e Piatek

Sono poche le sufficienze nelle pagelle di Tuttosport dopo la sconfitta di ieri del Milan contro il Torino: il migliore è stato Leao (6,5), mentre Romagnoli, Theo Hernandez, Bonaventura e Calhanoglu hanno preso 6. Mezzo voto in meno per Calabria e Bennacer. Lunga lista invece di 5: Donnarumma, non irreprensibile ieri sera, Musacchio, che si è fatto saltare troppo facilmente da Belotti in occasione del primo gol, Kessie, grave l'errore nel finale a due passi dalla porta granata, Suso, deludente nonostante sia stato schierato nella sua posizione preferita, e Piatek, che ha sbagliato un gol fatto.