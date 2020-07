Il quotidiano Tuttosport premia Rebic con un 7.5 in pagella. Stesso voto per Calhanoglu, che "svaria molto e segna il suo nono gol in stagione". Ottime anche le prestazioni di Theo Hernandez, Bennacer e Saelemaekers (7 per loro), mezzo punto in meno (6.5) per Calabria, Kjaer, Kessié e Ibrahimovic. Sufficienti anche pe prove offerte da Donnarumma, Romagnoli, Krunic, Bonaventura e Leao.