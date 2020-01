Pagelle Tuttosport: Rebic protagonista, Leao illumina, Castillejo sempre nel vivo del gioco

Anche per Tuttosport, il premio di migliore in campo nel match di ieri control l'Udinese se lo merita Ante Rebic: voto 8 per il croato, autore di una doppietta decisiva per la vittoria del Diavolo. Ottima prestazione, poi, anche di Castillejo e Leao (7): lo spagnolo è sempre stato nel vivo della manovra, mentre il giovane portoghese ha illuminato il Milan soprattutto nel secondo tempo. Mezzo voto in meno per Hernandez, Donnarumma e Bennacer, mentre hanno preso 6 Conti, Romagnoli e Ibrahimovic. 5,5 per Kjaer e Kessie, 5 infine per Bonaventura, autore di una prova piuttosto deludente e sostituito all'intervallo da Rebic.