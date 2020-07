Pagelle Tuttosport: Rebic segna ancora, Calha e Leao danno la scossa al Milan

Ante Rebic, secondo Tuttosport, è stato il migliore in campo nelle file rossonere ieri sera contro la Juventus: il croato, autore del gol del definitivo 4-2, si è meritato un 7,5 in pagella. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Donnarumma, Leao, Kessie, Calhanoglu e Ibrahimovic. 6,5, invece, per Bennacer e Bonaventura, mentre Conti, Henrnandez, Paquetà e Saelemaekers hanno preso 6. In difficoltà, i due centrali difensivi: 5,5 pr Kjaer, 5 per capitan Romagnoli.