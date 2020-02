Pagelle Tuttosport: Romagnoli un muro, in difficoltà i due terzini. Kessie sbaglia troppo, Leao poco incisivo

Nelle pagelle odierna di Tuttosport, il voto più alto tra i giocatori rossoneri lo hanno preso Romagnoli e Calhanoglu: il primo è stato insuperabile in difesa, mentre il turco è andato ancora in gol dopo la doppietta in Coppa Italia contro il Torino. Sufficienza piena per Donnarumma, Saelemaekers e Castillejo, mentre hanno preso 5,5 Bonaventura e Rebic. 5, infine, per Calabria (impreciso), Hernandez (giornata no), Kessie (troppi errori), PAquetà (pasticcia troppo) e Leao (poco incisivo).