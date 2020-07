Pagelle Tuttosport - Saelemaekers migliore in campo, Gabbia pasticcia

Il quotidiano Tuttosport premia Saelemaekers con un 7 in pagella dopo la prestazione offerta contro la Spal: il belga è il "migliore in campo" tra i rossoneri. Ottima anche la prestazione di Calhanoglu (6.5), così come quella di Ibrahimovic (stesso voto). Sufficienza piena per Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Laxalt, Paquetà e Leao, male tutti gli altri. A cominciare da Gabbia (voto 5), "non lucidissimo in avvio, quando è il primo a pasticciare in area rossonera, propiziando il gol della Spal". Male anche Rebic (5), "assente in questa partita, dopo tante prestazioni da protagonista assoluto". Voto 5.5, infine, per Theo Hernandez, Kessié e Bennacer.