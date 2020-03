Pagelle Tuttosport: solo due sufficienze, disastro Hernandez e Kessie

Ci sono solo due sufficienze nelle pagelle di Tuttosport all'indomani dell'impegno casalingo del Milan contro il Genoa: gli unici che hanno preso 6 sono Ibrahimovic, autore dell'unico gol milanista, e Bonaventura, entrato in campo nella ripresa al posto di Calhanoglu. 5,5 per Begovic, Romagnoli e Bennacer, mentre hanno preso 5 Calhanoglu e Leao. Mezzo voto in meno per Castillejo, Conti e Rebic. I voti più bassi (4) sono stati infine dati a Hernandez, in grande difficoltà in fase difensiva, e Kessie, il quale non ha inciso in mezzo al campo e si è perso inspiegabilmente Cassata in occasione della seconda rete genoana.