Pagelle Tuttosport: Suso non incide. Calhanoglu sperduto

Nella pagelle di Tuttosport di Lazio-Milan, non ci sono voti più alti del 6 tra i giocatori rossoneri: hanno preso la sufficienza piena Donnarumma, Romagnoli, Laxalt, Kessie e Bakayoko. 5,5 per Calabria, apparso meno brillante del solito, soprattutto in fase offensiva, Musacchio, Calhanoglu (sperduto in mezzo al campo) e Borini. Suso e Piatek si sono meritati infine il voto più basso, cioè 5: il primo non ha inciso e si è visto pochissimo, mentre il secondo non ha segnato e ha sofferto la marcatura molto stretta della difesa laziale.