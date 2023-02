Pagelle Tuttosport: Tatarusanu il migliore, Origi non la prende mai. Messias non all'altezza

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo Tuttosport, nel derby di ieri, il migliore in campo nel Milan è stato Tatarusanu, il quale ha salvato più volte la porta rossonera e per questo si è meritato un 7 in pagella. Sufficienza piena (6) per Kalulu, Diaz e Tonali, mentre hanno preso 5,5 Kjaer, Thiaw e Leao. Voto 5 a Gabbia, Calabria, Saelemaekers, Krunic, Theo e Giroud, mentre il giudizio più basso (4,5) lo hanno preso Messias, che ha dimostrato di non essere all'altezza di giocare da mezzala, e Origi, il quale non si è praticamente mai visto.