Pagelle Tuttosport: Tonali in crescita, Leao troppo "molle"

Nelle pagelle odierne di Tuttosport, ci sono solo tre giocatori titolari del Milan che hanno meritato la sufficienza: si tratta di Sandro Tonali (6,5), che è stato il migliore in campo e ha confermato di essere in crescita, Tomori (6) e Gabbia (6). Sufficienza poi anche per Diaz e Saelemaekers che sono subentrati nella ripresa. Mezzo voto in meno per Donnarumma e Meite, mentre hanno preso 5 Theo, Kessie, Castillejo, Calhanoglu e Krunic. 4,5 per Leao, apparso troppo "molle", ma il voto più basso spetta a Rebic (4), espulso nel finale per proteste.