Pagelle Tuttosport - Tonali leader, male Theo e Kessie

Tuttosport non ha dubbi: Giroud e Maignan sono stati i migliori in campo nel derby. Voto 8 per entrambi, protagonisti assoluti nella stracittadina giocata ieri. Ottime anche le prestazioni di Tonali e Brahim Diaz (7 per loro), bene anche Kalulu e Bennacer (6.5 per entrambi). Sufficienza piena per Calabria, Romagnoli e Messias, bocciati Theo Hernandez e, soprattutto, Kessie, quest’ultimo giudicato il peggiore dei rossoneri (4.5 sia per il francese che per l’ivoriano).