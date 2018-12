Pagni: "Milan, ecco perchè arriverà Muriel e (forse) anche Fabregas: citofonare Uefa"

Il pensiero di Luca Pagni, giornalista di Repubblica, sul proprio blog personale:

"Potrebbe non sembrare, ma Luis Muriel, colombiano di 27 anni, è in questo momento l’acquisto perfetto per il Milan.

E’ un elemento di qualità, se in forma è anche dotato di una velocità e un passo che nella nostra Serie A fanno ampiamente la differenza (come ha dimostrato sia all’Udinese che alla Sampdoria. Può giocare sia come prima che seconda punta, ma Gattuso lo vede anche bene come esterno del 433: in questo modo può ritornare a quello che lui pensa sia il modulo perfetto per il suo Milan, con Hakan Calhanoglu che può diventare un punto fisso del centrocampo. Nonostante le offerte, Calhanoglu dovrebbe restare a Milanello, soprattutto dopo le parole di Gattuso che ha fatto chiaramente intendere che a lui serve.

Muriel, a differenza del giocatore turco, può garantire anche qualche rete in più: oltre a poter dialogare con Higuain, può essere l’elemento che finalmente garantisce al Milan una certa pericolosità in contropiede.

Poi c’è l’aspetto economico, Muriel arriverà in prestito oneroso: si parla di una cifra inferiore al milione per i prossimi sei mesi, poi il riscatto avverrà solo in caso di qualificazione Champions (come per Higuain e Bakayoko). A quanto? La valutazione Trasfermarkt parla di 8 milioni e si può ipotizzare che non sia distante dalla base di trattativa. Si è scritto che anche la Fiorentina sia interessata: ma per come si sia esposto ieri sera Gattuso, appare evidente che il giocatore abbia fatto la sua scelta. Oltre al fatto che sono buoni i rapporti tra il Milan e il suo club in Spagna, il Siviglia, dopo l’accordo per il prestito con riscatto per Andrè Silva.

Allo stesso modo, il Milan continua ad avere Cesc Fabregas come possibile obiettivo. E’ in scadenza di contratto e quindi può liberarsi pagando solo un indennizzo al Chelsea: rimane il nodo del contratto che potrebbe pesare troppo in bilancio. L’altra incognita è legata all’età: l’ad Ivan Gazidis ha fatto intendere che non gradisce molto l’ingaggio di giocatori vicini o oltre i 30 anni, perché non possono essere valorizzati in caso di successiva cessione, ma sono solo un costo.

La questione economica ha anche un’altra spiegazione. I termini finanziari rispondono anche ai paletti imposti dalla Uefa, che come abbiamo già visto, ha scritto al Milan per contestare l’ingaggio di Lucas Paquetà. L’Uefa pretende che il Milan arrivi al pareggio di bilancio entro tre stagioni e può fare acquisti importanti solo se saprà velocemente aumentare le entrate. O vendere gli elementi più preziosi come Donnarumma e Suso. E per questa ragione ha presentato ricorso al Tas: per far emergere le contraddizioni delle regole del fair play finanziario: impone a tutti di rispettare l’equilibrio entrate/spese, ma impedisce – di fatto – a chi vuole emergere di acquistare giocatori di qualità. In pratica, è solo una garanzia dello status quo. Ma di questo ci occuperemo nei prossimi giorni".