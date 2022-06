Pagni: "Nuovo stadio? Cardinale potrebbe andare avanti senza l'Inter"

MilanNews.it

Luca Pagni, giornalista di Repubblica, ha rilasciato queste parole a "Tutti convocati" su Radio 24 in merito alla questione del nuovo stadio che vuole costruire il Milan di RedBird: "Lo stadio?Cardinale non ha nessun tipo di rapporto con l'Inter, quindi sarà più facile che prosegua senza l'Inter soprattutto se non risolvono la situazione societaria. Se poi anche Sala non si dà una mossa, si potrebbe virare verso Sesto".