Pairetto, le statistiche con Milan e Udinese

L'arbitro designato per la sfida di domani tra Milan e Udinese sarà Luca Pairetto. Guardando ai precedenti delle due squadre con il direttore di gara in questione si può notare come il Milan, in tre precedenti, abbia registrato due vittorie e un pareggio mentre l'Udinese, in 9 partite, abbia collezionato 3 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Per quanto riguarda i cartellini incassati, invece, l'arbitro torinese ha ammonito 6 volte i giocatori rossoneri mentre ha mostrato ai friulani 19 volte il cartellino giallo e due volte il rosso.