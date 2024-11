Paletta ricorda Mihajlovic: "Molto diretto, andava d’accordo con tutti e non guardava in faccia a nessuno. Mi piaceva molto"

Nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, format curato e prodotto da Milan TV con ospiti diversi protagonisti del mondo rossonero, presente e passato. In questa puntata l’ospite è Gabriel Paletta, roccioso difensore centrale che ha vestito la maglia rossonera dal 2015 al 2018, con una parentesi in prestito all’Atalanta nel 2016.

Che ricordo hai di Sinisa Mihajlovic?

“Con lui ho fatto il ritiro e poi sono via in prestito all’Atalanta perché eravamo sei centrali. Lui è stato molto chiaro con me, da subito. Mi aveva detto che aveva scelto già i suoi centrali, io ero l’unico che avevo mercato. Mi dice che ero indietro nelle gerarchie e sarebbe stato contento per me se fossi andato a giocare per poi ritornare. Era un allenatore molto diretto, per come sono fatto mi piaceva tanto. Anche perché andava d’accordo con tutti e non guardava in faccia a nessuno. Chi si allenava bene, giocava”.