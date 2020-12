Pallavicino: "Pioli ha mostrato professionalità. Vuoi mettere vincere con il Milan?"

Carlo Pallavicino, ex procuratore di Stefano Pioli, intervistato da Calciomercato.com, ha parlato così del lavoto dell'attuale allenatore rossonero: "Quando si parlava di Rangnick ha mostrato grandezza e professionalità. Non ha mai fatto una polemica. Ha con sé uno stile Juve antico, i panni sporchi si lavano in casa. E' un po' l'antitesi di Conte. E' un uomo di campo, che mette il lavoro al primo posto. La società perfetta per lui è la Juventus, ma vuoi mettere vincere al Milan?".