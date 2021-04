Palmieri: "Donnarumma? Il Milan si aspetta un segnale che ancora non è arrivato"

Personalmente, fino alla settimana scorsa non credevo minimamente possibile che Donnarumma potesse accasarsi da qualche altra parte. E tutt’ora lo reputo improbabile, ma gli ultimi eventi mi fanno scalare l’indice di terremoto da impossibile a improbabile.

Stante lo stallo, la variabile Gigio è l’unica che può risolvere la situazione. Dopo una vita a ingoiare stagioni amare, pare impossibile che il nuovo simbolo del milanismo decida di portare i suoi talenti da un’altra parte proprio ora che c’è da divertirsi. E quindi che gli uomini dei numeri parlino dei numeri, ma solo fino a un certo punto e finché non sarà Donnarumma stesso a farsi sentire dicendo “ok, trovare un accordo e basta, perché io rimango qua”.

E’ importante sottolineare che finora questo non è accaduto, e che il Milan si aspettava un segnale che non è ancora arrivato.

Ma Raiola agisce per conto di Donnarumma, non a sua insaputa.

Dunque basterà un’uscita bassa di quelle facili di Gigio, e lo stallo sarà risolto.