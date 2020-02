Paloschi: "La maledizione del 9? Servono tante cose per far rendere al meglio un giocatore"

Alberto Paloschi, intervistato da Sky Sport 24, ha detto la sua sulla maledizione della maglia numero 9 al Milan: "Penso che le storie dei giocatori siano una differente dall'altra. Alcuni rendono meglio in un determinato ambiente, servono tante cose che coincidano per far rendere al meglio un calciatore. Un giocatore si riesce ad esprimere al meglio quando è nell'ambiente giusto".