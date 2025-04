Paloschi: "Metteremo tutte le energie per vincere questa partita"

Tutto pronto all'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano dove tra pochi minuti, alle ore 15, inizierà la Finale di Coppa Italia Primavera tra il Milan e il Cagliari. Una grande opportunità per la squadra rossonera di conquistare per la terza volta nella propria storia questo titolo. Ai microfoni di Milan Tv, prima della gara a bordocampo, è intervenuto il difensore Dorian Paloschi.

Le parole di Dorian Paloschi: "Le emozioni sono tante e fa molto piacere essere arrivati fin qui. Metteremo tutte le energie per vincere questa partita. Ci aspettiamo una squadra pronta, che ci attende e pronta sempre per ripartire. Faremo di tutto per vincere"

Queste le formazione ufficiali della finale della Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari:

MILAN: Longoni, Bakoune, Paloschi, Dutu, Magni, Victor, Comotto, Hodzic, Liberali, Sia, Bonomi. A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Perrucci, Sala, Parmiggani, Ossola, Perera, Colombo, Asanji, Scotti. All.: Guidi.

CAGLIARI: Iliev, Cogoni, Pintus, Franke, Arba, Marcolini, Liteta, Balde, Grandu, Bolzan, Vinciguerra. A disp.: Ausenklis, Collu, Malfitno, Achour, Simonetta, Suslev, Ardau, Costa, Langella, Marini, Trepy. All.: Pisacane.