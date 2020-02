Paloschi: "Se non avessi segnato al Siena sarei dovuto partire dalla Serie C"

Alberto Paloschi, intervistato da Sky Sport 24, ha raccontato il gol all'esordio in rossonero contro il Siena: "Mi ha aiutato a farmi conoscere subito in Serie A, essendo un giovane che usciva dalla Primavera se non avessi fatto quel gol sarei dovuto partire in Serie C. Ho avuto la fortuna di fare qualche presenza in quel Milan e poi partire l'anno dopo dal Parma. E' stato un esordio indimenticabile, penso che tutti vorrebbero un esordio del genere".