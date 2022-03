Pancaro: "Il Milan dovrebbe essere visto da tutti come un punto d'arrivo e non una tappa di passaggio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Pippo Pancaro ha parlato di tante tematiche. Queste le sue parole sui parametri zero che hanno lasciato e stanno lasciando il Milan: “Beh, io dal Milan non andrei mai via, ma non mi permetto di giudicare gli altri. Dico solo che il Milan dovrebbe essere visto da tutti come un punto d’arrivo e non una tappa di passaggio. Il primo giorno a Milanello, e credo sia qualcosa che vale per chiunque è passato da lì, dà la sensazione di vivere una favola, una magia“.