Pancaro: "Mi auguro che Gattuso possa proseguire al Milan, serve continuità tecnica"

Giuseppe Pancaro, ospite a Sky Sport 24, ha parlato di Gattuso e del suo futuro: "Faccio il tifo per lui, ho un rapporto particolare, mi auguro che possa proseguire, serve continuità tecnica e da questo punto di vista in Italia siamo un po' indietro. Leonardo e Maldini hanno fatto un lavoro straordinario nel mercato di gennaio, bisogna dargli il tempo per lavorare. Non penso ci siano dirigenti migliori per quanto riguarda il mondo Milan".