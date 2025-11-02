Pancaro racconta Istanbul 2005: "A volte nel calcio succede l’imponderabile"

vedi letture

Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio, Milan, Fiorentino e non solo, è stato ospite del podcast My Turnover su YouTube. Queste le sue parole:

Nel 2005 il Milan arriva in finale e c’è il 3-3 di Istanbul… Come l’hai vissuto quel momento?

“Diciamo che 3-0 a fine primo tempo in una partita stra dominata tutti quanti pensavamo che fosse una partita vinta. È stato detto che a fine primo tempo nello spogliatoio avevamo festeggiato ma non era assolutamente vero, eravamo una squadra troppo esperta per cadere in un tranello del genere. È l’imponderabile del calcio. Io una spiegazione ho provato a darmela, una partita in completo controllo, entri in campo nel secondo tempo e per una circostanza fortuita prendiamo un gol e allora da che avevi la partita in pieno controllo subentra secondo me un po’ di paura di non vincerla. E lì secondo me ci siamo un po’ spaventati. Nonostante questo sul tre pari c’è stata un’occasione clamorosa al novantesimo, con il portiere che fa una parata clamorosa su Sheva ad un metro dalla porta. A volte poi nel calcio succede anche l’imponderabile. Doveva andare così”.