Panchina d'Oro: Stefano Pioli si classifica terzo. Vince Spalletti

vedi letture

Si è svolta quest'oggi, presso il centro tecnico di Coverciano, la trentaduesima edizione della Panchina d'Oro, la cerimonia che celebra i migliori allenatori della passata stagione. Lo scorso anno la Panchina d'oro per quando fatto nella stagione 2021/22 è stata vinta dall'allenatore del Milan, Stefano Pioli. Tra i premiati, come da tradizione, ci sono i tecnici delle squadre di Serie A, Serie B e Serie C maschile, di Serie A e Serie B femminile, della Serie A di calcio a cinque (sia maschile che femminile) e il miglior responsabile di settore giovanile in Italia, che riceverà il premio intitolato a Mino Favini.

Per il premio di miglior allenatore di Serie A, i 61 allenatori votanti hanno dato il loro giudizio: vince Luciano Spalletti, ora ct della Nazionale dopo aver portato il Napoli allo scudetto. Spalletti ha ottenuto 42 voti, secondo posto con sei voti per Simone Inzaghi dell'Inter, terzo posto con tre voti Stefano Pioli del Milan.