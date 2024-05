Panchina Milan, Ordine su Conte: "Negli ultimi 40 giorni si è visto 20 partite del Milan"

"Se tu toglievi Conte al Napoli, Pioli andava al Napoli e tu risparmiavi lo stipendio di Pioli" Inizia così il breve ma importante discorso dello storico giornalista Franco Ordine a Telelombardia. Stando però alle diverse indiscrezioni di questi mesi, il Milan non avrebbe mai preso davvero in considerazione l’ingaggio di Antonio Conte. Si è parlato del fatto che fosse un’idea nata dalla mente di Ibrahimovic, ma non condivisa dal resto della dirigenza rossonera. Anche se l’allenatore leccese ha sempre dato la sua disponibilità a tornare a Milano: negli ultimi giorni però, pare che il suo futuro sarà al Napoli.

Così, in merito all'attuale situazione di Antonio Conte, questo l'interessante retroscena svelato da Franco Ordine: “Negli ultimi 40 giorni Conte si è visto 20 partite del Milan..".