Pandini (Inter Femminile): "È un onore poter giocare il derby"

Marta Pandini, centrocampista dell'Inter Femminile, è stata intervistata da Sky Sport. Ecco le sue parole sull'ormai prossimo derby fra Inter e Milan, il primo della storia della Serie A Femminile: “Per me è un onore giocare questa partita perché fin da bambina il derby l’ho vissuto da tifosa, mentre ora posso viverlo in prima persona. Immagino già entrare in campo con tutti i tifosi e tutte le persone che ci seguono e sarà un’emozione unica. Da piccola non avevo scaramanzie, ricordo solo che volevo sempre vincere e se la mia squadra perdeva il giorno dopo non volevo andare a scuola. Mi sento molto fortunata a poter fare più ruoli e me lo dice anche il mister. Da bambina sono sempre stata disponibile e i mister mi hanno fatta crescere in diverse posizioni. Mi piace molto spingere e dribblare l’avversario per arrivare in porta, ma mi va bene qualsiasi ruolo, basta giocare".