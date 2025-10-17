Panuncci sul Milan: "Sul lungo periodo e per duellare con le big serve un difensore di esperienza"
Intervistato dai taccuini dei colleghi de Il Corriere della Sera, l'ex Christian Panucci ha parlato anche del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, dicendo ovviamente la sua anche su un campione eterno, senza età, come Luka Modric, non soffermandosi tanto sul suo valore ma su quello del campionato di Serie A.
È già strutturato il Diavolo per competere per il titolo?
"Avendo solo il campionato, può fare qualcosa di buono. Ma a mio avviso sul lungo periodo e per duellare con le big serve un grande difensore di esperienza".
Nella sua griglia chi c'è in pole?
"Napoli e Inter; anche la Juventus, senza Bremer, perde molto a livello di compattezza difensiva".
