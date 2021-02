Paolillo: "È un derby ad armi pari. Il Milan deve vincere"

L'ex amministratore delegato dell'Inter, Ernesto Paolillo, ha fatto le carte al derby di domani sera, spiegando come non ci sia realmente un favorito per la vittoria finale, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. "Ci sarà una partita indubbiamente ad armi pari, il Milan ha dimostrato di avere una buona squadra. Una battuta d’arresto capita sempre, l’hanno avuta domenica scorsa, penso che reagiscano in maniera determinata e positiva. Sanno di dover vincere per il controsorpasso, personalmente io sono convinto che sarà un derby combattuto. Però lo stato di forma dell’Inter mi fa pensare positivamente, sono convinto che il Milan deve assolutamente attaccare perché dovrà vincere, questo può essere ben sfruttato dall’Inter. Lo abbiamo visto anche contro la Lazio che se l'avversario concede spazi c'è la possibilità di affondare il colpo".