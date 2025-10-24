Paolillo: “Il Milan ha bisogno di Galliani. Per San Siro dispiace, ma è giusto così”

In un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, l'ex amministratore delegato Ernesto Paolillo tra le varie tematiche ha parlato anche di Milan, della questione Milan-Como a Perth, dell'eventuale ritorno di Galliani in rossonero e per ultimo della costruzione del nuovo stadio. Queste le sue parole:

La sua opinione su Milan-Como in Australia? "Sono veramente contrario a queste esigenze commerciali, diciamo così, per la vendita del prodotto e che vanno a scapito del fisico dei giocatori. Sottoponendoli a viaggi molto estenuanti, a cambiamenti di fuso orario. Portano beneficio economico alla Lega, per carità, ma non lo portano di certo ai club e non lo portano soprattutto ai giocatori. Si gioca già troppo, se si evitano questi viaggi è molto meglio".

Sul possibile ritorno di Galliani al Milan? "Nutro grande stima in Galliani, forse c'è bisogno della sua esperienza e della sua capacità al Milan. È un manager di grande livello e mi auguro ritorni".

Sulla scelta di costruire un nuovo stadio al posto di San Siro: un po' le dispiace? "Romanticamente un po' dispiace, però parliamoci chiaramente: Milano ha bisogno di una struttura degna di Milano. Per uno spettacolo di calcio e per ogni altra attività che si possa svolgere in un impianto moderno. Gli anni passano, San Siro dimostra l'età, i segni del tempo. Così com'è non fa bene né a chi ci gioca, né a chi va a vedere la partita. E nemmeno ai bilanci delle società. Dobbiamo avere meno romanticismo e pensare che Milano merita uno stadio adeguato e delle grandi finali internazionali".