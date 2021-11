Paolillo sul derby: "L'Inter non può permettersi un pareggio"

L'Inter ha un solo risultato a disposizione questa sera. Una gara da dentro o fuori, o quasi, secondo l'ex dirigente nerazzurro Ernesto Paolillo, che ha parlato così ai microfoni di TMW: "L'Inter non può permettersi un pareggio, perché andrebbe realisticamente a meno nove, anche se il Napoli è costretto a una sfida difficile contro il Verona, quindi il pari non può essere soddisfacente. Sarà sicuramente una sfida impegnativa per entrambe le squadre, sarà un derby molto equilibrato. Vincere per il Milan significherebbe allungare ancora di più. Poi certo, se l'Inter vince si avvina molto... È importante vincere per tutte e due".