Paolo Berlusconi: "Chapeau a Elliott, Maldini e Massara. Andare avanti con Paolo conviene a tutti"

Il fratello dell'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, Paolo, ha parlato di Monza e Milan in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. In particolare si è espresso così sul lavoro della dirigenza rossonera: "Tre volte chapeau a Elliott, Maldini e Massara. Sono riusciti a fare scelte vincenti in una situazione di grande attenzione sui conti, e contro le previsioni di tutti. Ho visto che Maldini si è sfogato: è una persona sincera, e se in quel momento pensava quello ha fatto bene a esternarlo. È convenienza di tutti andare avanti con Paolo"