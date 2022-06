Paolo Berlusconi: "Milan e Monza? Anno fantastico. Pioli ha meritato il titolo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Berlusconi, fratello dello storico e vincente presidente del Milan Silvio, ora anche lui impegnato con il Monza, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, in cui ha paralto anche di Milan. In particolare Paolo si è concentrato su un'annata che ha visto i due grandi amori della famiglia Berlusconi, Milan e Monza, raggiungere i rispettivi traguardi: "Annata perfetta, ma con una conclusione al cardiopalmo perché fino all’ultimo sia il Milan sia il Monza non avevano raggiunto l’obiettivo". Poi ha detto la sua su Pioli: "Scudetto meritato. Pioli ha trovato un equilibrio assoluto ed è stata la squadra più danneggiata a livello arbitrale. Avrebbe dovuto vincere il campionato con un paio di giornate di anticipo. Il vero fuoriclasse è l’allenatore".