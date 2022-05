Papin: "Ibra? Ti aiuta sempre e fa bene a provarci"

MilanNews.it

Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, che nei giorni scorsi si è operato al ginocchio e dovrà restare fermo 7-8 mesi. Ecco le sue parole: "Negli spogliatoi, in campo per dieci minuti, per tutta la partita... Ibra ti aiuta sempre e fa bene a provarci".