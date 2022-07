Papin: "Penso che Giroud ed Origi possano coesistere in attacco"

MilanNews.it

Jean-Pierre Papin, ex-giocatore rossonero, ha commentato così, ai taccuini di Sportweek, l'acquisto di Divock Origi e la competizione con Olivier Giroud per un posto in attacco: "Non so se Pioli li considera solo uno l'alternativa dell'altro. Hanno caratteristiche diverse: Giroud è un centravanti classico, Origi è una punta di movimento, può giocare anche sull'esterno e "girare attorno" ad Olivier. Io penso che possano coesistere e fare bene insieme, ma dipenderà dal sistema di gioco che adotterà l'allenatore".