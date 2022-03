Papin su Leao: "È uno degli uomini che può portare in alto il Milan"

© foto di DANIELE MASCOLO

"Pioli ha paragonato Leao ad Henry? Ci sta, un po’ lo ricorda anche a me. Titi però davanti alla porta era un killer, Leao deve crescere anche se è già a un buon livello". Parla così a La Gazzetta dello Sport il grande ex rossonero Jean-Pierre Papin, in vista di Napoli-Milan di stasera: "È uno degli uomini che possono portare in alto questo Milan, ma non è l’unico. Pioli ha in mano una squadra pronta a vincere".