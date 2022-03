Papin su Maldini: "Un amico come lui è unico. Ecco cosa mi ha detto"

MilanNews.it

Intervistato al canale YouTube di Carlo Pellegatti, Jean Pierre Papin ha esaltato Paolo Maldini: “Paolo mi ha dato una cosa che oggi nel calcio non si vede più: in allenamento e in partita era sempre al 200%, non ci sono più giocatori così. Lo vedo spesso, è stato un amico, è sempre un amico. Ha fatto un’intervista per i trent’anni del mio Pallone d’Oro e mi ha fatto un complimento incredibile, lo ringrazio molto. Un amico come lui è unico”.