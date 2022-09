Papin su Milan-Napoli: "Rossoneri leggermente favoriti: hanno una tranquillità che prima non avevano"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante rossonero Jean Pierre Papin ha rilasciato una lunga intervista sul Milan alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato dei rossoneri e dell'imminente big match contro il Napoli. Queste le parole dell'attaccante francese su chi è favorito nella sfida di domani sera: "Leggermente dalla parte del Milan. È una squadra completa, arricchita dall’esperienza del successo e non ancora al top della condizione: quando crescerà, i ritmi si alzeranno anche in Europa. Oggi poi ha una tranquillità che l’anno scorso non sempre si vedeva: la gestione dei momenti del match è da top club, sa quando accelerare e quando abbassare il ritmo".