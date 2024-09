Papin sui francesi del Milan: "Maignan uno dei migliori al mondo nel suo ruolo come Theo. Fofana è un giocatore che tutti vorrebbero"

Questa sera al Parco dei Principi di Parigi andrà in scena Francia-Italia, partita che l'ex Milan e pallone d'Oro, oggi allenatore della seconda squadra del Marsiglia, Jean-Pierre Papin seguirà con molta attenzione. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la leggenda francese ha non solo partita della sfida di questa sera, ma anche fatto un po' il punto sulla Serie A e sul delicato momento che sta attraversando il "suo" Milan.

Anche con il “suo” Milan è giusto avere pazienza?

"Ha una rosa forte e completa grazie agli acquisti di mercato. E poi c'è Fonseca, un allenatore bravo che conosco bene. Basta dargli tempo".

Cosa le piaceva del Lilla di Fonseca?

"Il calcio offensivo, ma anche la compattezza difensiva. Era una squadra equilibrata che per due anni ha ottenuto ottimi risultati e valorizzato i calciatori".

I francesi del Milan lo aiuteranno?

"Maignan è uno dei migliori portieri al mondo, una sicurezza assoluta, non a caso è titolare anche in nazionale. Fofana è un centrocampista che tutti i tecnici vorrebbero: per anni è stato una colonna del Monaco e lo sarà anche dei rossoneri".

E Theo Hernandez, che contro la Lazio ha fatto parlare per la mancata partecipazione al cooling break?

"Non l’ho visto (sorride, ndr). Theo è uno dei terzini più forti del mondo".

Qual è la sua favorita per lo scudetto?

"L’Inter, ma il campionato sarà equilibrato: ci sono la Juve, il Napoli e poi... il Milan".