Lucas Paquetà, intervistato da Sky Sport all'intervallo di Milan-Cagliari, ha mostrato commozione per quanto accaduto al Flamengo: "E' un momento molto difficile per me, è un sogno giocare col Milan, ho vissuto anni in quel convitto al Flamengo". Il brasiliano ha dedicato il gol alle giovani vittime della formazione rossonera.