Paqueta: "Al Milan ho avuto difficoltà, oggi sono felice al Lione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Paquetá torna sulla sua esperienza al Milan. Arrivato in rossonero nel 2019 per 35 milioni di euro più bonus, il fantasista brasiliano non è riuscito a imporsi in Italia. Col Diavolo, 44 apparizioni e un solo gol in due campionati e mezzo, prima di trasferirsi nel 2020 a Lione. In Francia, Paqueta è riuscito invece a esplodere: a oggi, con la squadra allenata da Bosz ha giocato 68 partite, mettendo a segno 19 reti. A Globoesporte, racconta così la sua carriera: "Penso che nel viaggio di qualsiasi calciatore si attraversino momenti difficili e felici, in un percorso di evoluzione. Al Flamengo sono arrivato per diventare un giocatore. A Milano ho avuto delle avversità, ma mi hanno dato esperienza e rinforzato per i momenti difficili".