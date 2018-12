Paquetà conferma la presenza alla "Partita delle stelle" di Zico, il brasiliano: "Come potrei rifiutare una sua chiamata? Sarà poi un'occasione per salutare i tifosi del Flamengo"

Lucas Paquetà ha confermato la propria presenza alla "Partite delle Stelle", match benefico organizzato annualmente da Zico e in programma per il 27 dicembre. Il futuro rossonero ha parlato così dell'invito: "Come potrei rifiutare un invito da Zico? Ho appena accettato una chiamata dal più grande idolo della storia di Flamengo. Sarà un piacere giocare nella sua partita. Inoltre, avrò una possibilità in più di incontrare il tifo rossonero, che mi è sempre stato molto affezionato. Mi mancheranno il club, i fan e il Maracanã".